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الحوثيون يرفعون شعار "الأرض المحروقة"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة، عدن

حولت ميليشيات الحوثي المشافي والمراكز الصحية بمديرية الحزم عاصمة الجوف إلى ثكنات عسكرية، وأحرقت مبنى الهجرة والجوازات بمدينة الحزم مركز محافظة الجوف، وأتلفت كل محتوياته من وثائق وغيرها، واستخدمت الميليشيات الحوثية سياسة الأرض المحروقة عقب اجتياحها لمدينة الحزم، ضمن مساعيها لتدمير البنية التحتية للمدينة، إيمانا منها بأن بقاءها لن يطول فيها.

وأدان مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الجوف قيام ميليشيات الحوثي بإحراق سكن الأطباء بهيئة مستشفى الجوف ونهب مخازن مكتب الصحة والمستشفى والعبث بمحتوياته، كما عبر مكتب الصحة في بيان له عن إدانته لتحويل المبنى الجديد للمستشفى إلى ثكنة عسكرية، وذلك من خلال وضع عربات ومدرعات عسكرية في بدروم المبنى.

ووصف البيان التصرفات الحوثية بـ”الهمجية“، مؤكدا أن الميليشيات قامت بكثير من الانتهاكات، متجاوزة كل الأعراف والقوانين الدولية، وحملها البيان إغلاق مستشفى الحزم الذي يقدم خدماته لأكثر من 600 ألف مواطن بسبب هذه الممارسات الإرهابية، الأمر الذي يضاعف من تهديد حياة المدنيين، لاسيما النساء والأطفال وكبار السن.

وأكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أن التصعيد العسكري الأخير لميليشيات الحوثي، خاصة ما يحدث في الجوف من «عمليات إبادة وتهجير» للمدنيين، يؤكد أنها «لم تكن يوما جادة في الجنوح للسلام، وهي غير مكترثة بمعاناة المواطنين»، وعد التصعيد «مؤشرا خطيرا» يأتي في سياق تخفيف الضغط الدولي على النظام الإيراني بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

من جهته، تعهد الجيش الوطني، باستعادة عاصمة محافظة الجوف، والمديريات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من خلال عملية عسكرية جديدة يجري الترتيب لها، وأكد قائد المنطقة العسكرية السادسة السابق، اللواء أمين الوائلي، والمكلف بقيادة معارك استعادة «الحزم» أن قوات الجيش عازمة على استعادة المحافظة، وأن قوات الجيش تعمل حاليا على ترتيب صفوفها استعدادا لخوض عملية عسكرية خاطفة لاستعادة مدينة الحزم وباقي مديريات المحافظة.

وكانت قوات الجيش اليمني نفذت عملية نوعية خلف خطوط ميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة صلب بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن الجيش الوطني توغل خلف خطوط الميليشيات الانقلابية في جبهة صلب وتمكن خلالها من القضاء على عناصر الميليشيات المتمركزة في الموقع وإحراق مدرعة قتالية بما فيها من أسلحة وذخائر متنوعة، وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية أصبحت في أضعف حالاتها، وأن هذه العملية أصابتها بالرعب والهلع.

ضحايا تعز خلال شهرين:

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304قتلى ومصابين

124قتلوا

3قيادات ميدانية قتلوا

180مصابا

الوضع اليمني وفق الأمم المتحدة:

4.3ملايين شخص شردوا من منازلهم

76 % من النساء والأطفال

27 % تحت سن 18 عاما

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