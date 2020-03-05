التحكم المروري: جريحان نتيجة حادثي تصادم بصور وجريح نتيجة صدم بخلدة

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ عن سقوط جريح نتيجة تصادم بين ​سيارة​ و​دراجة نارية​ محلة صور مستديرة الاستراحة، كما أفادت الغرفة عن سقوط جريح آخر في صور شارع الجعفرية، وقد حصل ​حادث صدم​ على اوتوستراد خلدة مقابل رمال، نتج منه جريح . إضغط للمزيد

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