الجيش: توقيف 3 أشخاص لتورطهم بترويج عملة مزورة وتعاطي المخدرات وترويجها

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "مديرية المخابرات أوقفت في منطقة بيروت كلًّا من اللبناني "ح. س" والسوري "ع. ع"، لقيامهما بترويج عملة مزوّرة من فئة المئة دولار، وضبط بحوزتهما مبلغًا من الدولارات المزوّرة".
ولفتت في بيان، إلى أنّها "أوقفت أيضًا اللبناني "ع. م" لقيامه بسرقات عدّة وتعاطيه المخدرات وترويجه عملة مزوّرة من فئة 20000 ليرة لبنانية"، موضحةً أنّ "التحقيقات مع الموقوفين بوشرت بإشراف القضاء المختص".
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