أكدت وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "أننا نتعاون مع ​وزارة الإقتصاد​ لحماية المواطن بموضوع الغش والأسعار العشوائية"، مشيرة الى "تحرك النيابات العامة و​التفتيش القضائي​، لتفعيل عمل ​القضاء​ وتسريع العقوبات، مع إصدار نشرة أسبوعية بأسماء المؤسسات المخالفة، وهناك مشروع قانون مشترك نتابعه سويا لتأمين حماية أكبر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة العدل: نتعاون مع وزارة الإقتصاد لحماية المواطن من الغش والأسعار العشوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.