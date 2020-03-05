تعميم لمدير عام الطيران المدني إلى شركات الطيران بالمطار حول الإجراءات والإحتياطات لمنع تفشي كورونا

أعلن المدير العام للطيران المدني في ​مطار بيروت الدولي​ المهندس ​فادي الحسن​، في تعميم رقم 5/2 وجّههه إلى كلّ شركات الطيران العاملة في ​المطار​ حول الإجراءات المتَّخذة والإحتياطات الإحترازيّة اللّازمة لمنع تفشّي فيروس "كورونا"، أنّ "عطفًا على التعميم رقم 4/2 تاريخ 28/2/2020، واستنادًا إلى آخر التوصيات المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا" عالميًّا، وبهدف الحد من انتشاره في ​لبنان​، يُطلب من كلّ شركات الطيران العاملة في مطار بيروت الدولي وقف النقل جوًّا لجميع الركاب القادمين من الدول الآتية: ​الصين​، ​هونغ كونغ​، ماكاو، ​تايوان​ الصينية، ​اليابان​، ​كوريا الجنوبية​، ​إيران​ و​إيطاليا​، على أن يستثنى من ذلك:

- المواطنون ​اللبنانيون​ وأفراد عائلة مسافر لبناني يحملون إحدى جنسيّات الدول المذكورة أعلاه ولم يستحصلوا على الجنسية أو الإقامة في لبنان.

- أعضاء البعثات الدبلوماسيّة الأجنبيّة التابعة للدول أعلاه والعاملة في لبنان.

كما يُطلب عدم نقل أي راكب عابر (transit) أو محوّل (transfer) من إحدى الدول المذكورة أعلاه عبر مطار بيروت الدولي إلى مطارات دول أُخرى".

وشدّد على "أنّنا نعلّق أهميّة كُبرى على هذا التعميم، ونطلب من كلّ الشركات التزام مضمونه حتّى إشعار آخر".