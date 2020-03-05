النشرة: ندوة توعوية لمعلمي مدرسة العرفان التوحيدية بحاصبيا حول فيروس كرونا

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ عن "تنظيم إدارة وحدة الكوارث بالتعاون مع قسم الحد من المخاطر في ​الصليب الأحمر اللبناني​، ندوة توعوية لمعلمي ومعلمات مدرسة العرفان التوحيدية في حاصبيا حول فيروس كرونا المستجد، والسبل الايلة للحد من مخاطره من خلال الالتزام والتقيد بالارشادات والتوجيهات الوقائية من قبل الجهات المعنية بهذا الشأن".

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