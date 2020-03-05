الخازن: من سرق لبنان ونهب شعبه هم السياسيّون المعروفون باسمائهم

أكد النائب ​فريد هيكل الخازن​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "كلّ ما نراه من قرارات لن ينقذ البلد لأنّ من سرق ​لبنان​ ونهب شعبه هم السياسيّون المعروفون باسمائهم فالمحاسبة تبدأ من فوق وليس من أي مكان آخر".

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