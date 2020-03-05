اللواء عثمان استقبل ممثل حركة حماس في لبنان على رأس وفد قيادي

استقبل المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ في مكتبه بثكنة المقر، وفداً قيادياً من ​حركة حماس​ برئاسة ممثل الحركة في ​لبنان​ ​أحمد عبد الهادي​، في زيارة أثنوا في خلالها على جهود رجال قوى الأمن الداخلي في مكافحة الجريمة وحفظ الأمن والاستقرار على جميع الأراضي اللبنانية، كما جرى التطرق الى وضع ​اللاجئين الفلسطينيين​ في لبنان، مشدّدين على حرص الحركة على الأمن والاستقرار في داخل ​المخيمات​ وخارجها. إضغط للمزيد

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