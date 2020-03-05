طلب وزير ​السياحة​ ​رمزي المشرفية​ من ​المطاعم​ والمقاهي و​المؤسسات السياحية​ التي تقدّم الأراكيل في الأماكن المسموح بها، الى "قيامهم بتقديم الخراطيم البلاستيكية التي تستخدم لمرّة واحدة فقط، على أن تقوم أجهزة الرقابة التابعة للوزارة بمراقبة هذا الامر". وتأتي خطوة المشرفية ضمن الإجراءات الوقائية في الظروف الصحّية التي تمرّ بها البلاد، وبهدف الحد من انتشار ​فيروس كورونا​.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير السياحة للمطاعم: لاستعمال الخراطيم البلاستيكية عند تقديم الأراكيل للزبائن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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