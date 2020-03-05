الجيش عن فيديو انتشر على مواقع التواصل: هو لعناصر من المخابرات كانوا يتابعون إشكالا بكاركاس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "بتاريخه، تداولت بعض وسائل التواصل الإجتماعي فيديو ادّعت أنّه لعناصر حزبيّين اقتحَموا أحد المنازل واعتدوا على الموجودين فيه".

وأوضحت في بيان، أنّ "الفيديو المذكور هو لعناصر دورية من ​مديرية المخابرات​ كانت تتابع إشكالًا وقع في منطقة كاركاس بين المدعو "ر. م" وآخرين على خلفيّة وضع عوائق حديديّة، وقد دخل عنصران من الدورية منزل "ر. م" بدعوة منه، في حين قامت والدته بتصويرهما، وقد حاول أحدهما منعها عملًا بالتوجيهات ودون التعرّض لها".

ولفتت إلى أنّ "عناصر الدورية قد طلبوا من "ر. م" التقدّم بشكوى لدى ​القضاء​ المختص لمعالجة الخلاف بالطرق القانونيّة".