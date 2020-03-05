النشرة: الجيش يوقف ثلاثة مشاركين خلال وقفة احتجاجية على قرار اقفال مزرعة النابلسي للأبقار

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان ​مخابرات الجيش اللبناني​ "اوقفت ثلاثة مشاركين في وقفة احتجاج نظمت امام مدخل ​سراي صيدا​ الحكومي لعدد من عمال مزرعة النابلسي للأبقار في ​البيسارية​، احتجاجاً على قرار ​محافظ​ ​الجنوب​ ​منصور ضو​ اقفال هذه المزرعة وختمها بالشمع الأحمر لعدم حيازة اصحابها الترخيص القانوني لمزاولة عملها، واستناداً ل​تقرير​ الكشف الميداني الذي قامت به الجهات المختصة، والذي اظهر مخالفتها للشروط الصحية والبيئية المطلوبة قانوناً، وبعد ورود كتب وشكاوى من أهالي وبلدية قعقعية الصنوبر المجاورة للمزرعة".

وناشد العاملون في المزرعة خلال اعتصامهم محافظ الجنوب "إعادة النظر في قرار إقفالها كونه حرمهم، وعائلاتهم من مصدر عيشهم الوحيد خاصة في ظل ​الأزمة​ الاقتصادية التي تزيد من اوضاعهم المعيشية تفاقما".