النشرة: أهالي زحلة طافوا بالقربان المقدس لحماية لبنان وزحلة من الأمراض والأوبئة

أفاد مراسل ​النشرة​ في زحلة بأنّ "عددًا كبيرًا من أهالي زحلة طافوا بالقربان المقدس في بعض شوارع المدينة، لحماية ​لبنان​ وزحلة من ​الأمراض​ والأوبئة".

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