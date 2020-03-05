ممثلة منظمة الصحة في لبنان عن ارقام المصابين بكورونا: الحالات ستزداد

علقت ممثلة ​منظمة الصحة العالمية​ في ​لبنان​ ​إيمان الشنقيطي​، على تسجيل ​حالات​ مصابة بفيروس الكورونا في لبنان،مشيرة الى أنها لا تعتقد أن "الأمر وقف عند هذا الحد"، معتبرة "أننا في البداية والحالات ستزداد. ولكن السؤال المهم هو ما مدى استعدادنا".

وكشفت أنه "من اجل تدعيم ​المستشفيات​ اللبنانية، إستفادت منظمة الصحة العالمية من مخزنها الإقليمي في دبي بنقل أدوات إضافية إلى ​بيروت​ لكي يستخدمها الأطباء في ​الوقاية​ الشخصية غير أن المخزون محدود وسط نقص عالمي"، مشيرة الى انه "إذا أصبح لدينا زيادة في عدد المرضى، وأصبحت مستشفى بيروت الحكومي تعمل بكامل طاقتها فلن نتمكن من الحفاظ على الوضع لفترة طويلة".