اردوغان: إقرار نظام وقف إطلاق النار في إدلب بدءًا من منتصف هذه الليلة

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ خلال ​مؤتمر صحفي​ مشترك مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، ان "العلاقات التركية الروسية لها تاريخ طويل يمتد لقرون، ويقوم على التعاون المتبادل، والمسؤولية الأولى تقع على عاتق قوات ​النظام السوري​ التي انتهكت "اتفاق سوتشي"، لافتاً الى ان "هدفنا الرئيس في إدلب إحلال التهدئة في هذه المنطقة، لكن النظام السوري يريد وضعنا في موقف لا نحسد عليه، وكان من الضروري صياغة وضع جديد في إدلب في ضوء التصعيد الأخير".

وأعلن أنّ "بدءاً من منتصف هذه الليلة سيتم إقرار نظام وقف إطلاق النار في ادلب، على أن تليه خطوات أخرى، وسيكون للجانب التركي الحق في الرد على أي اختراقات لوقف إطلاق النار".