وصول طائرة من روما والفحوصات لم تسجل أي أعراض مرضية على ركابها

وصلت الى ​مطار بيروت الدولي​ ​طائرة​ تابعة لشركة "طيران الشرق الاوسط" آتية من روما، وعلى متنها 73 راكبا. وقد حضر الفريق الطبي التابع ل​وزارة الصحة العامة​ في ​المطار​، وأجرى الفحوصات الحرارية اللازمة والإجراءات والتدابير الطبية الدقيقة للركاب، ولم يسجل اي حالة تظهر عليها اعراض مرضية.

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