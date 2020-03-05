انطلاق مسيرة احتجاجية في أنطلياس تحت عنوان "لا ثقة في هذه الحكومة"

إنطلقت ​مسيرة​ في ​أنطلياس​ تحت عنوان "لا ثقة في هذه ​الحكومة​"، وذلك احتجاجًا على غلاء الأسعار، وطالب المشاركون بها بإجراء ​انتخابات​ نيابية مبكرة.

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