نفت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ وجود 4 حلالت إصابة ب​فيروس كورونا​ في ​سجن رومية​، وأكدت في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه "لا صحة لما تداولته بعض ​مواقع التواصل الإجتماعي​ بإدعاء أحد سجناء روميه حول وجود 4 حالات مصابة بفيروس كورونا وإن كل ما تداوله السجين - بعد التحقيق معه - عار من الصحة، إذ كان يهدف الى الضغط للحصول على ​العفو العام​ قوى الأمن". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: لا صحة لوجود مصابين بكورونا في سجن رومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.