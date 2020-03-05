مجلس الوزراء يبحث السرية المصرفية وقرار اليوروبوند السبت!

لم تكن جلسة ​مجلس الوزراء​ التي عقدت في ​القصر الجمهوري​ بالعاديّة، خصوصا وأنها تسبق الجلسة التي سيتخذ فيها القرار فيما يتعلق بدفع سندات اليوروبوند. وعلى مدى ثلاث ساعات ناقش الوزراء مواضيع عدّة خرقها كلام رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ الذي أرسل مرة جديدة في كلمته جملة رسائل سيّاسية.

وفي التفاصيل أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" الى أنّ "​النقاش​ بدأ في الجلسة بموضوع رفع السرية المصرفيّة، وعرضت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ لمشروعها الذي أعدته في هذا الخصوص، وتم الاتّفاق على فصله عن قانون التهرّب الضريبي الذي تأجل البحث فيه الى جلسة لاحقة"، لافتة الى أنّ "النقاش في مسألة رفع السريّة المصرفية كان اولا حول المهلة، أي تحديد العام الذي سترفع ابتداءً منه، وتم الاتفاق على العام 1991 وكذلك حول الآلية التي ستعتمد وهي موجودة في القانون"، مضيفة: "اذا تبين وجود متورطين فعندها يمكن وضع مراسيم تنظيميّة اذا اقتضت الحاجة".

كذلك تطرق مجلس الوزراء الى مسألة دفع سندات اليوروبوند، وشدّدت المصادر على أن "دياب تحدّث حول عمل المستشارين والمسارات التي تدرس فإمّا الدفع، التعثّر المنظم أو التعثر الغير المنظّم"، لافتة الى أن "الاستشاريين عرضوا في الجلسة ايضًا ايجابيات وسلبيات دفع السندات والمفاعيل القانونية في حال تم اللجوء الى التعثّر المنظّم او غير المنظّم"، مشددة على أنه "وبعد الشرح للاستشاريين أكد دياب أن هناك جلسة للحكومة السبت المقبل ويسبقها اجتماع مالي سيحضره هو و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، وزير ​الاقتصاد​ ​راوول نعمة​، وزير ​المال​ ​غازي وزني​، رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ وحاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ ".

واضافت المصادر: "بعدها دخل مجلس الوزراء في آليّة السفر إلى الخارج وطرحها الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكّية ومن ثم تم الاتفاق على اختصار السفر والاستعانة بالسفراء في الخارج "، لافتة الى أن "مجلس الوزراء شدد على ضرورة إعداد ​تقارير​ عن السفرات والتميّز في نوعيّة السفر واذا كان على حساب لبنان ام ​الدولة​ المضيفة"، مشددة على أن "السفر يكون ايضا على ​طيران الشرق الأوسط​ إلا إذا كان إلى بلدان ليس لدى هذه الشركة خطّ اليها"، مشيرة الى ان "الحكومة بحثت ايضا بند تعيين منسق الحكومة في ​اليونيفيل​ وتم تعيين العميد حسيب عبدو".

كذلك بحث مجلس الوزراء إجراءات ​الكورونا​، وكشفت مصادر أن "​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ شرحها وروى ظروف المريض الذي حضر من مصر واكد البقاء على الجهوزية"، مشيرة إلى أن ​وزارة الصحة​ ستتعاقد مع ١٠ أطباء موزّعين على ​المطار​ وفي أماكن اخرى"، مضيفة: سيكون هناك في كل المحافظات أقسام خاصة للكورونا وغيرها"، لافتةً إلى أن "وزيرة ​الشباب​ و​الرياضة​ فارتي اوهانيان أكّدت أنها ستعمّم على الاتحادات الرياضيّة إلغاء جميع النشاطات الرياضية والكشفية حتى نهاية شهر آذار".

اذا، سيعقد مجلس الوزراء جلسة حاسمة السبت يعلن خلالها قرار لبنان النهائي حول دفع سندات اليوروبوند، لتبقى العين على تداعيات القرار سلبًا أم إيجابًا!.