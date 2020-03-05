ديل كول: التحليق الإسرائيلي في المجال الجوي اللبناني انتهاك للقرار 1701

اعلن رئيس بعثة "​اليونيفيل​" وقائدها العام ​اللواء​ ستيفانو ​ديل كول​ أن "التحليق الإسرائيلي في المجال الجوي ال​لبنان​ي يشكل انتهاكا لقرار ​مجلس الأمن الدولي​ 1701 وكذلك للسيادة اللبنانية"، مشيرا الى أن "هذه الخروقات تتعارض مع أهدافنا وجهودنا لتخفيف التوترات وتهيئة بيئة أمنية مستقرة في ​جنوب لبنان​"، داعيا ​الجيش الإسرائيلي​ إلى "الكف فورا عن جميع عمليات التحليق فوق الأراضي اللبنانية، ويجب احترام سيادة لبنان".

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