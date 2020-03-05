أوغلو: الأنشطة العسكرية ستتوقف على طول خط التماس بمنطقة خفض الصعيد في إدلب

أشار وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​، إلى أنه "سيتم إنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمالي الطريق الدولي "إم 4" و6 كم جنوبه وسيتم تحديد التفاصيل في غضون 7 أيام"، مؤكداً أن "الحاجة إلى خلق حالة جديدة باتت أمرا لا مفر منه إثر الأحداث المحزنة التي تسبب فيها هجوم النظام على جنودنا في إدلب".

ولفت أوغلو إلى أن "كافة الأنشطة العسكرية ستتوقف على طول خط التماس بمنطقة خفض الصعيد في إدلب اعتبارا من منتصف ليل الخميس الجمعة، وستنطلق دوريات تركية وروسية في 15 آذار على امتداد الطريق البري "إم 4" بين منطقتي ترنبة الواقعة غرب ​سراقب​ وعين الحور".