اعتقال بريطاني في المغرب حاول تهريب أقنعة طبية بقيمة 33 مليون دولار

ألقت السلطات ​المغرب​ية القبض على سائق شاحنة بريطاني بعد محاولته تهريب 100 ألف قناع طبي للوجه خارج البلاد. وذلك في ميناء طنجة المتوسطي، وهو ميناء للشحن يقع على بعد نحو 25 ميلا شرق مدينة طنجة المغربية، وفقا للتقارير المحلية.

وذكر موقع le360.ma أن السائق الذي لم يُكشف عن هويته، كان يعتزم نقل الأقنعة الطبية إلى ​المملكة المتحدة​ حتى يتمكن من بيع الواحدة مقابل 26 جنيها إسترلينيا (نحو 33 دولارا)، عقب نقص الأقنعة المسجل في البلاد وارتفاع أسعارها بسبب ​فيروس كورونا​.

ويقول السائق أنه ليس لديه أدنى فكرة عن أنه ارتكب أي خطأ، لكنه احتجز بعد أن اكتشفت ​الشرطة​ أن لديه سجلا جنائيا يتعلق بتهريب البضائع. وفي المقابل، لم ترد ​وزارة الخارجية البريطانية​ على طلب التعليق بشأن اعتقال الرعايا البريطانيين في المغرب.