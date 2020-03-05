ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في إيطاليا إلى 148 حالة

أعلن مسؤول إيطالي لوكالة "​رويترز​"، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء ​فيروس كورونا​ في البلاد من 107 إلى 148 حالة، وأكد المسؤول في هيئة ​الدفاع المدني​ الإيطالية أنجيلو بوريلي، وفاة 41 شخصا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيراً إلى أنه لا يوجد هناك أي دليل على تراجع وتائر تفشي الفيروس.

وقد ازداد عدد المصابين من 3089 مصابا إلى 3858 خلال يوم واحد. وبلغ عدد المتعافين 414 شخصا.