أكّد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أنّ "الأحداث والتوترات الّتي شهدتها الهند مؤخّرًا، لا تتناغم وروح الثقافة والحضارة العريقة لهذا البلد".
ولفت في تصريح إلى أنّ "الهند كانت ولاتزال بلد الأعراق واللغات والمذاهب والديانات والثقافات العديدة"، مركّزًا على أنّ "الإنطباع بشأن قانون المواطنة الجديد في الهند يشير إلى وجود بعض القيود على المسلمين هناك، الأمر الّذي أثار بعض الهواجس تجاه وضع هؤلاء المسلمين بصفتهم أحد مكوّنات الثقافة والمجتمع الهندي، وساهموا كثيرًا في مسيرة تقدّم وتنمية هذا البلد".
وشدّد لاريجاني على "أنّنا نتوقّع من حكومة الهند أن تكرّس جميع الطاقات والفرص والإمكانات لتضع حدًّا للصراعات وحلّها بالطرق السلميّة".
كانت هذه تفاصيل خبر لاريجاني: الأحداث الأخيرة بالهند لا تتناغم مع الحضارة الهندية العريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.