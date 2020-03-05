لاريجاني: الأحداث الأخيرة بالهند لا تتناغم مع الحضارة الهندية العريقة

أكّد رئيس مجلس الشورى الإيراني ​علي لاريجاني​ أنّ "الأحداث والتوترات الّتي شهدتها ​الهند​ مؤخّرًا، لا تتناغم وروح الثقافة والحضارة العريقة لهذا البلد".

ولفت في تصريح إلى أنّ "الهند كانت ولاتزال بلد الأعراق واللغات والمذاهب و​الديانات​ والثقافات العديدة"، مركّزًا على أنّ "الإنطباع بشأن قانون المواطنة الجديد في الهند يشير إلى وجود بعض القيود على المسلمين هناك، الأمر الّذي أثار بعض الهواجس تجاه وضع هؤلاء المسلمين بصفتهم أحد مكوّنات الثقافة والمجتمع الهندي، وساهموا كثيرًا في مسيرة تقدّم وتنمية هذا البلد".

وشدّد لاريجاني على "أنّنا نتوقّع من حكومة الهند أن تكرّس جميع الطاقات والفرص والإمكانات لتضع حدًّا للصراعات وحلّها بالطرق السلميّة".