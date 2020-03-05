شرطة دبي: القادمون من دول موبوءة بكورونا سيخضعون لفحص من 2 لـ3 ساعات

أفادت وكالة أنباء ​الإمارات​ عن شرطة دبي، بأن القادمين من الدول الموبوءة ب​فيروس كورونا​ سيخضعون لفحص من 2 إلى 3 ساعات.

وأكدت الوكالة أن دولة الإمارات حثت المواطنين والمقيمين على تجنب السفر للخارج بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي حال السفر سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة من خارج ​الدولة​ وفق تقدير السلطات المختصة متمثلة في الفحوصات الطبية في ​المطار​ والإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما.

وكانت سلطات الإمارات قد أعلنت إغلاق ​المدارس​ والمؤسسات التعليمية لأربعة أسابيع بدءا من يوم الأحد الثامن من آذار، وينبغي على ​الطلاب​ والعاملين في المنشآت التعليمية القادمين من السفر التزام الحجر الصحي المنزلي قسريا لمدة 14 يوما للتأكد من خلوهم من المرض.