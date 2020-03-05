شرطة دبي: القادمون من دول موبوءة بكورونا سيخضعون لفحص من 2 لـ3 ساعات

أفادت وكالة أنباء الإمارات عن شرطة دبي، بأن القادمين من الدول الموبوءة بفيروس كورونا سيخضعون لفحص من 2 إلى 3 ساعات.
وأكدت الوكالة أن دولة الإمارات حثت المواطنين والمقيمين على تجنب السفر للخارج بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي حال السفر سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الدولة وفق تقدير السلطات المختصة متمثلة في الفحوصات الطبية في المطار والإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما.
وكانت سلطات الإمارات قد أعلنت إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية لأربعة أسابيع بدءا من يوم الأحد الثامن من آذار، وينبغي على الطلاب والعاملين في المنشآت التعليمية القادمين من السفر التزام الحجر الصحي المنزلي قسريا لمدة 14 يوما للتأكد من خلوهم من المرض.
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