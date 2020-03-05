أفادت وكالة "رويترز" بأن السلطات في الكويت أوقفت قرارا يطالب المسافرين من بعض الدول بتقديم شهادات معتمدة من سفارات بلادهم بخلوهم من فيروس كورونا.
وكانت سلطات الكويت قد طلبت من القادمين إليها من 10 دول من ضمنها لبنان، بتقديم شهادات معتمدة من سفارات بلادهم بخلوهم من فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز:الكويت توقف قرارا يطالب مسافرين بتقديم شهادات خلوهم من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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