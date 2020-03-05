رويترز:الكويت توقف قرارا يطالب مسافرين بتقديم شهادات خلوهم من كورونا

أفادت وكالة "رويترز" بأن السلطات في ​الكويت​ أوقفت قرارا يطالب المسافرين من بعض الدول بتقديم شهادات معتمدة من سفارات بلادهم بخلوهم من ​فيروس كورونا​.

وكانت سلطات الكويت قد طلبت من القادمين إليها من 10 دول من ضمنها ​لبنان​، بتقديم شهادات معتمدة من سفارات بلادهم بخلوهم من فيروس كورونا.