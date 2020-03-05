بوتين: وقعنا على وثيقة مشتركة مع أردوغان لوقف الأعمال القتالية في إدلب

أكد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ خلال ​مؤتمر صحفي​ مشترك مع الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ بعد قمة بشأن إدلب، ان "​روسيا​ ابلغت دوما شركاءنا الأتراك بهجمات المسلحين على قواتنا قرب إدلب، وعلاقاتنا الراقية مع ​تركيا​ سمحت لنا بتجاوز الخلافات بشأن إدلب"، مشدداً على انه "لا يجوز إضعاف جهود مكافحة الإرهاب في إدلب"، لافتاً الى "التوقيع على وثيقة مشتركة مع أردوغان لوقف الأعمال القتالية في إدلب، وانه لا نتفق دائما مع الأتراك بشأن سوريا".

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