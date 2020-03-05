تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة السويدية ستوكهولم

أعلنت السلطات الصحية في ​السويد​، تسجيل 28 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في العاصمة السويدية ستوكهولم. وبحسب هيئة ​الصحة العامة​، فإن غالبية الحالات كانت في زيارة لمناطق في شمال ​إيطاليا​. ويرتفع بذلك عدد الإصابات بفيروس كورونا في السويد إلى أكثر من 70 حالة .

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