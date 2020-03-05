لافروف: روسيا وتركيا ستنشئان ممراً آمنا بطول 6 كم في الشمال السوري

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، "أن روسيا وتركيا ستنشئان ممراً آمنا بطول 6 كم إلى الشمال وجنوب الطريق " M4 " في سوريا ابتداءا من الخامس عشر من آذار الجاري، ووقف جميع الأعمال القتالية على طول خط التماس ابتداء من منتصف ليلة 5 اذار الحالي".
هذا وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد لقائه بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن "ثقته في أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها ستصبح الأساس لحل الوضع في إدلب"، مشيراً الى ان "روسيا لا تتفق دائمًا مع تركيا بشأن تقييمات ما يحدث في سوريا، لكن تتمكن القوى من إيجاد أرضية مشتركة في اللحظات الحرجة".
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