"اليونسكو": 300 مليون طالب قد يحرمون من التعليم لأسابيع بسبب فيروس كورونا

أعلنت المديرة العامة لـ"منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو"، أودري أزولاي، أنّ نحو 300 مليون طالب على مستوى العالم قد يبقون في منازلهم لأسابيع، بسبب إغلاق السلطات للمدارس في أكثر من 12 دولة في محاولة لاحتواء انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وشدّدت على أنّ "مدى وسرعة التعطيل الحالي للدراسة لا مثيل لهما، وإذا استمر طويلًا، فإنّه قد يهدّد الحق في التعليم".
وانتشر الفيروس من الصين إلى نحو 80 دولة وأصاب أكثر من 95 ألف شخص وتسبّب بوفاة أكثر من 3200.
وكانت قد أغلقت إيطاليا جميع المدارس والجامعات يوم الخميس حتّى 15 آذار الحالي على الأقل، وشجّعت على التعليم الإلكتروني في إطار سعيها لإبطاء وتيرة انتقال العدوى في أكثر دول أوروبا تضرّرًا من الفيروس.
كما أغلقت الصين المدارس إلزاميًّا قبل أسبوعين.
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