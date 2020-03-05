سلطت الصين خصصت 15.9 مليار دولار لتمويل جهود مكافحة فيروس كورونا

أعلن نائب وزير المالية ​الصين​ي شو هونغ تساي، أنّ "الصين خصّصت 110.48 مليار يوان (15.93 مليار دولار) لتمويل جهود متعلّقة بمكافحة فيروس "كورونا". وأوضح أنّ "الصين ستضمن سلاسة عمل الحكومات المحليّة في ظلّ تفشّي الفيروس، وأنّ وزارة المالية ستؤمّن الإحتياجات الماليّة لإقليم هوبي، وهو بؤرة تفشي المرض". وكانت قد شهدت الصين ارتفاعًا في عدد الحالات الجديدة المصابة بالفيروس اليوم الخميس، بخاصّة في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي، الّتي يُعتقَد أنّ الفيروس ظهر لأوّل مرّة بسوق فيها أواخر العام الماضي. وأعلنت ​السلطات الصينية​ ارتفاع حصيلة الوفيات بالفيروس داخل البلاد إلى 3012، بعد تسجيل 31 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، والإصابات المؤكدة إلى 80 ألفًا و409 حالات.

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