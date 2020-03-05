الصحة العالمية: كورونا لم يصل لمستوى وباء لكن هناك مؤشرات مقلقة للغاية

أشارت ​منظمة الصحة العالمية​ في بيان لها إلى أن "​فيروس كورونا​ لم يصل لمستوى الوباء لكن هناك مؤشرات مقلقة للغاية".

وكانت المنظمة قد أكدت في وقت سابق من اليوم في تصريح لها أن "عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية قد تخطى الـ 12 ألفا"، موضحةً أنه "تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 2103 إصابة جديدة بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 12668 في 76 دولة، وعدد الوفيات أرتفع إلى 214 (خلال الـ 48 ساعة الماضية)".