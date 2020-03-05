وزارة الداخلية التركية أعلنت ترحيل "إرهابي" سويدي إلى بلاده

أكّدت ​وزارة الداخلية التركية​ في بيان، "استمرار عمليّات ترحيل الإرهابيّين الأجانب إلى بلدانهم، موضحةً أنّه "جرى في هذا الإطار ترحيل مقاتل "إرهابي" يحمل الجنسية السويدية إلى بلده".

وكانت الوزارة قد أعلنت في 11 تشرين الثاني الماضي، بدء ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى بلادهم. في هذا الإطار، شدّد وزير الداخلية ​سليمان صويلو​ على أنّ "​تركيا​ ليست فندقًا لعناصر "داعش" من مواطني الدول الأُخرى".