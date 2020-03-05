ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 115 حالة

أعلنت السلطات الصحية في ​بريطانيا​ عن ارتفاع عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ إلى 115 حالة مؤكدة .

وأشارت ​وزارة​ في تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي في وقت سابق، إلى أن الفحوص الطبية أجريت لأكثر من 17000 شخصا في مختلف أنحاء البلاد ضمن جهود ردع تفشي الوباء.

هذا ورجح الموظف الصحي البارز في بريطانيا البروفيسور كريس ويتي، أن كورونا تفشى في الآونة الأخيرة داخل أراضي البلاد دون أن تكتشفه السلطات، محذرا من أن الفيروس قد ينتشر على نطاق واسع وبشكل سريع في البلاد.