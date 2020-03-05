أول وفاة بفيروس كورونا في بريطانيا

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لندن: أعلنت المملكة المتحدة الخميس أول وفاة بفيروس كورونا المستجد لدى شخص مسن كان مريضاً وأصيب بالعدوى داخل البلاد. وقال متحدث باسم وزارة الصحة البريطانية لفرانس برس إن "مريضا تبين أنه يحمل (فيروس) كوفيد-19 توفي ويا للاسف". مواضيع قد تهمك :

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