إليزابيث وارن تنسحب من السباق إلى البيت الأبيض

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واشنطن: قررت السناتورة إليزابيث وارن الانسحاب من السباق للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية وستبلغ فريق حملتها بالأمر الخميس، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة.

وكانت المرشحة التقدمية البالغة 70 عاما تصدرت استطلاعات الرأي في الخريف الماضي قبل أن تتراجع شعبيتها.

ولم تفز وارن بأي من الانتخابات التمهيدية الديموقراطية العشرين التي نظمت حتى الآن وتكبدت خسائر مهينة خصوصا في ولاية ماساتشوستس التي تمثلها في مجلس الشيوخ، وفي أوكلاهوما حيث ترعرعت.

وذكرت محطة "سي أن أن" التلفزيونية أن وارن ستلقي كلمة في كامبريدج في ولاية ماستشوستس حيث تقيم في وقت لاحق الخميس.

وكانت وارن آخر امرأة بين المرشحين الأوفر حظا للفوز ببطاقة الحزب الديموقراطي.

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وسيسعى كثيرون إلى نيل دعم هذه الاستاذة السابقة في مادة القانون التي تحظى بشبكة واسعة من المتطوعين والمؤيدين الكبار.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن حلفاءها يجرون محادثات مع اوساط السناتور المستقل برني ساندرز فضلا عن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

وكانت وارن أول المرشحين الذين أعلنوا خوض السباق الرئاسي، في ديسمبر 2018.

وشددت على أنها تملك "مشروعا" لكل المسائل الكبرى وتأمل بالتقريب بين الجناحين اليساري والوسطي في الحزب الديموقراطي.