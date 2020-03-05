تايوان تعلن تصنيع دواء لعلاج كورونا

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يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم فيما تعزز عدة دول جهودها لتطوير لقاح لعلاج الفيروس المعروف علميا باسم كوفيد-19.

وفي إطار هذه الجهود، أعلن مركز التنمية للتقنيات الحيوية "دي سي بي" في تايوان عن نجاحه في تطوير عقار "فافيلافير" الذي قد يستخدم لعلاج الإصابات بفيروس كورونا.

وسيعمل المركز في المستقبل مع الشركات المصنعة للأدوية لإنتاج كميات كافية من الدواء لعلاج أكبر عدد من المرضى.

وقال نائب مدير المركز شوانغ شيه هسين إن المركز يركز على تصنيع عقار "فافيلافير" الذي طورته شركة صيدلانية يابانية وحاز على الموافقة في اليابان في شهر مارس 2014، واستخدم الدواء في الغالب لعلاج مرضى الإنفلونزا الذين لا يستجيبون إلى دواء "تاميفلو" و"ريلينزا روتاديسك".

واستخدم عقار "فافيلافير" في اليابان والصين لعلاج الحالات الشديدة من الإصابة بفيروس كوفيد -19، ويتوقع فريق "دي سي بي" أن يصبح دواءً مهمًا في علاج المرض.

وقال هربرت وو، رئيس مركز التنمية للتقنيات الحيوية لموقع سي إن أي "إن المركز كان قادرًا على تصنيع الدواء في غضون أربعة أيام بعد الحصول على مكوناته، ويهدف الآن إلى نقل عمليات التصنيع إلى الشركات المحلية حتى تتمكن من إنتاج كميات كبيرة منه لمحاربة الوباء".

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يذكر أن وزير خارجية تايوان، اتهم الصين بشن حرب إلكترونية على الجزيرة لعرقلة جهودها لمكافحة فيروس كورونا.

وشملت التقارير التي نفتها حكومة تايوان بسرعة وبشدة مزاعم بأن الجزيرة تتستر على العدد الحقيقي للحالات لديها وأن أفراد الحزب الحاكم لهم أولوية في الحصول على الكمامات.

وقال وزير خارجية تايوان، جوزيف وو، على "تويتر" إن مسؤولين صينيين يزعمون أنهم مهتمون بصحة التايوانيين "وكأننا تربطنا صلات دم".

وأضاف "بينما تواجه تايوان كوفيد19 القادم من ووهان، يشن مقاتلوهم عبر الإنترنت حربا لعرقلة جهودنا. تلك هي جهود مكافحة الوباء على الطريقة الصينية. أنا عاجز عن الكلام".

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