بومبيو يطلب من الأفغان "التوقف عن الغرور" وتنفيذ اتفاق السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن إحباطه من تجدد العنف في أفغانستان، قائلا إن أطراف النزاع الأفغانية بحاجة إلى الاستفادة من اتفاق السلام الذي تم توقيعه يوم السبت الماضي.

وقال بومبيو للصحفيين في واشنطن: "لابد من خفض العنف على الفور حتى تمضي عملية السلام قدما"، وقال عن الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الذي يهدف إلى وقف العنف حتى تتمكن الولايات المتحدة من سحب قواتها "لا تهدروا هذه الفرصة".

وأضاف: "ما حثثنا الأطراف على فعله هو التوقف عن الغرور"، مضيفا أن هذا يشمل المضي قدما في إطلاق سراح السجناء والجلوس لخوض محادثات.

وشنت القوات الأمريكية في أفغانستان أول غارة جوية على طالبان خلال 11 يوما أمس الأربعاء، حيث أسفرت هجمات طالبان الجديدة عن مقتل ما لا يقل عن 32 من أفراد قوات الأمن الأفغانية في ثلاث ولايات على الأقل.

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وتابع بومبيو قائلا: "ما زلنا واثقين من أن قيادة طالبان تعمل على الوفاء بالتزاماتها. ونحن نعمل على الوفاء بالتزاماتنا".

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسبوع الجاري مع أحد قادة طالبان البارزين هاتفيا.

ووفقا للإعلان المشترك، ستشهد الخطوة الأولية من الاتفاق خفض الولايات المتحدة عدد قواتها في أفغانستان إلى 8600 جندي في غضون 135 يوما.

وبحسب إعلان مشترك نشرته الحكومتان الأمريكية والأفغانية يوم السبت الماضي، ستسحب الولايات المتحدة وحلف الناتو جميع القوات في أفغانستان في غضون 14 شهرا إذا أوفت طالبان بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق.