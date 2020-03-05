كندا تنصح بعدم السفر إلى إيران والحذر من السفر إلى اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - أوتاوا - (أ ش أ)

حذرت الحكومة الفيدرالية الكندية، اليوم الخميس، من السفر إلى إيران بسبب المخاوف من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأصدرت الخارجية الكندية، نصيحة جديدة صباح اليوم، حيث عدلت نصيحتها من عدم السفر غير الضروري لإيران إلى المطالبة بتجنب السفر نهائيًا إلى البلاد.

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وبحسب التحذير فإن القيود المفروضة على السفر للسيطرة على انتشار فيروس "كوفيد-19" تجعل من الصعب على نحو متزايد مغادرة إيران.

ولأن إيران لا تعترف بالجنسية المزدوجة ، فمن المحتمل أن الكنديين الإيرانيين الذين قد يذهبون إلى زيارة لن يتمكنوا من الحصول على أي مساعدة من المسؤولين الكنديين للمغادرة.

وحذرت الحكومة الكندية من السفر غير الضروري إلى الصين وجميع السفر إلى المقاطعة التي انتشر فيها الفيروس. كما طالبت بالحذر الشديد بشأن السفر إلى اليابان بسبب انتشار الفيروس.