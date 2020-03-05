محمد اسماعيل - القاهرة - أوتاوا - (أ ش أ)
حذرت الحكومة الفيدرالية الكندية، اليوم الخميس، من السفر إلى إيران بسبب المخاوف من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وأصدرت الخارجية الكندية، نصيحة جديدة صباح اليوم، حيث عدلت نصيحتها من عدم السفر غير الضروري لإيران إلى المطالبة بتجنب السفر نهائيًا إلى البلاد.
وبحسب التحذير فإن القيود المفروضة على السفر للسيطرة على انتشار فيروس "كوفيد-19" تجعل من الصعب على نحو متزايد مغادرة إيران.
ولأن إيران لا تعترف بالجنسية المزدوجة ، فمن المحتمل أن الكنديين الإيرانيين الذين قد يذهبون إلى زيارة لن يتمكنوا من الحصول على أي مساعدة من المسؤولين الكنديين للمغادرة.
وحذرت الحكومة الكندية من السفر غير الضروري إلى الصين وجميع السفر إلى المقاطعة التي انتشر فيها الفيروس. كما طالبت بالحذر الشديد بشأن السفر إلى اليابان بسبب انتشار الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر كندا تنصح بعدم السفر إلى إيران والحذر من السفر إلى اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.