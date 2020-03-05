وزير الصحة الأسبق : مصر بها بنية تحتية قوية لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا ابراهيم:

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأِسبق، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، أن مصر بها بنية تحتية لمواجهة فيروس كورونا، وغيره من الأمراض.

جاء ذلك خلال ندوة لجنة الصحة بحزب الوفد، حول فيروس كورونا “كوفيد-19”وطرق الوقاية منه، المنعقدة اليوم الخميس، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب، ورئيس اللجنة النوعية للصحة في حزب الوفد، وقيادات الحزب.

وأشار تاج الدين إلى امتلاك مصر لأكبر مستشفى صدر في الوطن العربي، فضلا عن وجود مستشفى آخر ومستشفي حميات في كل محافظات مصر .

وقال تاج الدين:"أتذكر في عام 2003 عندما ظهر فيروس سارس توجه إلى مستشفي حميات العباسية مؤكدا أن مصر بها بنية أساسية قوية يتم توظيفها في هذه الحالات

وأشار وزير الصحة الأسبق، إلى وجود فارق كبير بين المرض نفسه والعدوى، منوها بأن البعض يقلق من تحول الفيروس إلى وباء عالمي، الأمر الذي يتسبب في تضرر الاقتصاد للعديد من الدول.