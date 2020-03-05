صور- محافظ أسيوط يشهد ختام بطولة الجمهورية لتنمية مهارات السلامة والصحة المهنية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ختام فاعليات بطولة الجمهورية لتنمية مهارات السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات الوجه القبلي، بمشاركة 8 شركات "أسيوط، سوهاج، المنيا، أسوان، الأقصر، الفيوم، البحر الأحمر، بنى سويف".

جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة للمياه، والمهندس عاطف عزت مدير مشروعات مياه الشرب بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، وتوم ديفنشنزو رئيس فريق تحليل البرامج بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من رؤساء مجالس إدارة شركات المياه والصرف الصحي للشركات المشاركة، ولفيف من القيادات التنفيذية والإدارية بالمحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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واستمع محافظ أسيوط، لشرح تفصيلي لفاعليات البطولة وإجراءات السلامة والصحة المهنية التي يتم اتباعها بفروع الشركات بالمحافظات، وشاهد عرض اصطفاف بالأعلام وتجارب محاكاة للتصرف الآمن في حالة حدوث أي طارئ أو تسريب للكلور.

وقال المحافظ، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتنفيذ وتطوير العمل بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة، مؤكدًا على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والعمل على الارتقاء بمنظومة العمل بهذا القطاع الهام ووصول كوب مياه نظيف للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن برنامج التدريب وفاعليات بطولة الجمهورية لتنمية مهارات السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات الوجه القبلي تم تنفيذها خلال أسبوع بمشاركة 8 شركات تابعة للشركة القابضة للمياه، وذلك لتبادل ونقل الخبرات فيما بينها.