بوتين يعلن اتفاق مع إردوغان على وقف إطلاق النار في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن محادثاته مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان استغرقت ست ساعات، مبينا أن أنقرة وموسكو لا تتفقان دائما فيما يخص سوريا.
وأضاف في تصريحات إعلامية بعد لقاء أردوغان في موسكو، ونقلتها وكالة رويترز، أن الطرفين اتفقا على وثيقة عمل مشتركة بشأن سوريا.
وقال أيضًا إنهما اتفقا على وقف إطلاق النار في إدلب السورية، التي شهدت على مدار الأيام الأخيرة تصعيدا كبيرا واشتباكات بين الجيش السوري والقوات التركية والجماعات المسلحة المدعومة منها.
وقتل أكثر من 34 جنديا تركيا منذ الخميس الماضي في هجمات للجيش السوري، فيما أعلنت دمشق فرض حظرا جويا في الشمال السوري.
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