ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 148 شخصًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 148 شخصًا بعد تسجيل 107 حالة وفاة أمس الأربعاء.

وأضافت السلطات بحسب وكالة رويترز أن عدد الإصابات وصلت إلى 3858 شخصًا، بعد تسجيل 3089 إصابة في اليوم السابق.

كان مدير منظمة الصحة العالمية أدهانوم جيبريسوس، استبعد الثلاثاء، بشكل رسمي خطر تحول عدوى فيروس كورونا لوباء.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن "فيروس كورونا لا ينتشر بسرعة كالإنفلونزا ويمكن احتواؤه".