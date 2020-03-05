إجراءات حاسمة لمجلس الوزراء الكويتي لمواجهة كورونا

اتخذ مجلس الوزراء الكويتي عددا من الإجراءات والقرارات لمواجهة فيروس كورونا والتعامل معه بشكل جاد يؤمن حياة المواطنين والمقيمين والعمل على توفير كافة الإمكانات والاحتياطات اللازمة التي تتطلبها مثل هذه الظروف، وبما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وفي إطار تنفيذ الخطط الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومتابعة آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات كلف مجلس الوزراء وزارة الدفاع بالتنسيق مع كل من (وزارة الخارجية، شركة الخطوط الجوية الكويتية) لتأمين نقل وشحنالمعدات والمواد المشار إليها أعلاه بأسرع وقت ممكن.
وقرر المجلس تكليف هيئة الصناعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو زيادة الطاقة الإنتاجية وتشغيل المصانع المحلية لصناعة الكمامات ومواد التعقيم وفق المواصفات العالمية والمعتمدة من وزارة الصحة لتوفير المخزون الاستراتيجي اللازم لتلك المواد
وقرر المجلس تكليف الشركة الكويتية للتموين باستكمال جهودها نحو توفير 30 مليون كمام من الأسواقالمختلفة وفق المواصفات المعتمدة لدى وزارة الصحة (Surgical Mask) ، وتكليف وزارة التجارة والصناعة بتحديد قيمة الكمامات المباعة لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
وقرر المجلس تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بالإيعاز إلى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ليتولى توزيع الكمامات لفروع الصيدليات ومراكز البيع المناسبة على أن يتم بيعها لكافة المستهلكين – مواطنين ومقيمين - بسعر لا يزيد عن 100 فلس للكمام الواحد وفق آلية لا تسمح بالاحتكار.
وقرر المجلس التنبيه على كافة الجهات بعدم إصدار أي تعاميم أو اتخاذ أي إجراءات تتعلق بجهود مكافحة الفيروس إلا بعد اعتمادها من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
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