إغلاق الحرمين عقب انتهاء صلاة العشاء وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر

قررت السلطات السعودية إغلاق الحرمين الشريفين عقب انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر، حسبما افادت قناة روسيا اليوم في خبر عاجل لها مساء اليوم الخميس .
وكانت قناة "القرآن الكريم" السعودية، نشرت صور للحرم المكي، وهو خال تماما من المعتمرين، وذلك لأول مرة يحدث بهذا الشكل.
ويظهر مصلى الحرم وصحن الطواف والصفا والمروة، خاليين تمامًا منالمصلين والمعتمرين، بعد أن طبقت السلطات السعودية قرارًا يمنع العمرة والزيارات للمملكة كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا.
كما تقوم السلطات السعودية حاليًا بعملية تعقيم وتطهير ساحات الحرم المكي، ما تسبب أيضا في قلة عدد الموجودين في ساحات الحرم.
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