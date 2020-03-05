أكدت سوزان راب وزيرة الاندماج في النمسا ان بلادها لا تستطيع استقبال المزيد من اللاجئين.
وقالت في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أنه من منظور الاندماج يجب أن أؤكد أن النمسا لمتتغلب حتى الآن على العواقب التى ترتبت على أزمة تدفق اللاجئين السابقة في عام 2015.
وعلى خلفية الوضع المتوتر على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في اليونان، حذرت وزيرة الاندماج من عواقب أزمة اللاجئين الجديدة مشيرة إلى انه لا يزال يتعين على النمسا تحمل عبء عام 2015.
وأضافت راب أنه يوجد حاليا في النمسا ٣٢ الف لاجىء عاطلين عن العمل ويصعب اندماجهم في المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الاندماج: لا مكان في النمسا لمزيد من اللاجئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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