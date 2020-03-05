وزيرة الاندماج: لا مكان في النمسا لمزيد من اللاجئين

أكدت سوزان راب وزيرة الاندماج في النمسا ان بلادها لا تستطيع استقبال المزيد من اللاجئين.

وقالت في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أنه من منظور الاندماج يجب أن أؤكد أن النمسا لم

تتغلب حتى الآن على العواقب التى ترتبت على أزمة تدفق اللاجئين السابقة في عام 2015.وعلى خلفية الوضع المتوتر على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في اليونان، حذرت وزيرة الاندماج من عواقب أزمة اللاجئين الجديدة مشيرة إلى انه لا يزال يتعين على النمسا تحمل عبء عام 2015.وأضافت راب أنه يوجد حاليا في النمسا ٣٢ الف لاجىء عاطلين عن العمل ويصعب اندماجهم في المجتمع.