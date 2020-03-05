عبد الرحمن السديس للوفد: نعقّم ساحة طواف الحرم لأمان المعتمرين

قال الشيخ عبد الرحمن السديس رئيس شئون الحرمين:" إن ساحة طواف الحرم في حال تعقيم مستمر احترازًا لزيادة الأمان للمعتمرين والزوار وعن الصورة المنتشرة في المواقع وهو فارغ ما أثار حديث المسلمين بمواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد السديس أن هذا الأمر يجري ما بين الصلوات منذ انتشار فيروس كورونا؛ حتي تعقم ساحة الطواف لأنها الأكثر عرضة لتلامس الزوار والمعتمرين بالكعبة الشريفة، ما قد يؤدي إلي انتقال اي مرض ولذا فهو أسلوب وقائي وخلال هذه الفترة وهى محدودة الأدوار الأخري

Advertisements

كلها يملؤها الزوار والمعتمرين ولله الحمد.



كما رحبت شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على لسان متحدثها الرسمي سعادة الأستاذ هاني بن حسني حيدر ببيان وزارة الداخلية بتعليق العمرة للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، كإجراء احترازاي مؤقت لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبين أن الرئاسة شرعت فور صدور البيان برفع مستوى الاستعداد والتنسيق مع الجهات المختصة والعاملة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لإدخال قرار وزارة الداخلية حيز التنفيذ.



وأشاد حيدر بالقرار الذي يهدف لمنع وصول الفيروس إلى الحرمين الشريفين اللذين يشهدان كثافة كبيرة وحشوداً ضخمة، وتدفقاً مستمراً لضيوف بيت الله الوافدين من أصقاع المعمورة، مما يؤكد أن مسألة تأمين وحماية هؤلاء الأضياف مهمة قصوى تتصدر اهتمامات القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده

وتدعو الرئاسة قاصدي الحرمين الشريفين للالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة المباركة، إذ أنها تهدف لحمايتهم وسلامتهم، وما هو إلا إجراء مؤقت سيتم تقييمه بشكل مستمر، وسيرفع فور انتفاء الأسباب التي دعت إليه.

واختتم الأستاذ هاني حيدر تصريحه بأن الرئاسة ستعلن عن المستجدات فور صدورها بإذن الله، والله الموفق.

