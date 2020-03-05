رحلت السلطات الموريتانية خمسة عشر سائحا ايطاليا حاولوا تجنب التدابير الاحترازية التي تتخذها السلطات الصحية الموريتانية في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونفذت السلطات الصحية إجراءات وقائية وإحترازية، إذ يجب وضع المسافرين من البلدان المعرضة للخطر في العزل لمدة أسبوعين، بعدماسجّلت إيطاليا أكثر من ثلاثة آلاف حالة وأكثر من مائة حالة وفاة.
مبدئي بالعزل، لكنهم في صباح اليوم التالي غادروا مع مرشدهم في اتجاه بعض المناطق السياحية في شمال البلاد لمواصلة رحلتهم السياحية.
وذكرت الصحف الموريتانية ان السياح الايطاليين عند وصولهم إلى مطار نواكشوط قالوا انهم لم يُخطروا بهذه التدابير الصحية، وقد قبلوا بشكل
وأكدت وزارة الصحة الموريتانية انها تطبق الإجراءات الذي تطبقها معظم دول العالم، كما كثفت موريتانيا هذا الاسبوع من البرامج التوعية في وسائل الاعلام لتحذير الموريتانيين من مخاطر الفيروس الذي وصل دول الجوار
كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا ترحل سياح ايطاليين بسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.