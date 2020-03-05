السيادة السوداني: معوقات عملية السلام بدأت تزول

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن مفاوضات السلام بعاصمة دولة جنوب السودان تسير بصورة مثلى، وأن جميع المعوقات التي كانت تواجه عملية السلام الشامل بدأت في الزوال.
ودعا دقلو، خلال لقائه مع وفد الادارات الأهلية لولايات دارفور اليوم الخميس، جميع الجهات إلى العمل على وحدة الصف ونبذ الفرقة والتركيز على بناء السودان.
في ذات السياق، قال محمود موسى مادبو ناظر عموم قبيلة الرزيقات،
ووجه الشكر للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة على دعمه المستمر، وتواصله الدائم مع القيادات الأهلية بولايات دارفور.
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