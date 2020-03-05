مستشار الأمن السعودي يبحث مع وزير خارجية بريطانيا مستجدات الأحداث

بحث وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، مع وزير خارجيةبريطانيا دومينيك راب، مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس أن الجانبين بحثا أيضا -خلال اللقاء- علاقات التعاون بين السعودية وبريطانيا وسبل تعزيزها.
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