الملك يستقبل وزير خارجية بريطانيا

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب. وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة، عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، وسفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون، وعدد من المسؤولين.

تهنئة

بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة لرئيس جمهورية غانا نانا أكوفو أدو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس أدو، ولحكومة وشعب غانا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة للرئيس نانا أكوفو أدو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وعبر عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس أدو، راجيا لحكومة وشعب غانا الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.