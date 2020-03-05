الملك يستقبل وزير خارجية بريطانيا

تهنئة
بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة لرئيس جمهورية غانا نانا أكوفو أدو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس أدو، ولحكومة وشعب غانا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة للرئيس نانا أكوفو أدو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وعبر عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس أدو، راجيا لحكومة وشعب غانا الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.
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